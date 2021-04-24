Аккумуляторы стартерного типа, напряжение которых не превышает 12 вольт, применяются преимущественно в автомобилях. Они направляют пусковой ток (энергию) для запуска работы двигателя авто и работают на принципе «толчка». Поэтому для такого рода аккумуляторов характерна кратковременная подача пускового тока силой в 250-1000А и напряжением около 6-12V.

Если напряжение в обычных аккумуляторах для авто находится в пределах от 6v до 12V, то в тяговых оно начинается от 12V. Более того, тяговые АКБ имеют больший электрический заряд батареи, так как их емкость достигает 840 Ач. Такие аккумуляторы используются в различной технике, начиная от промышленного оборудования и заканчивая авто.





АКБ различаются полярностью. Она бывает трех типов: прямая, обратная и универсальная. Аккумуляторы с прямой используются еще с советских времен преимущественно в отечественных автомобилях, с обратной — в зарубежных. Разница в них заключается в расположении клемм. В АКБ с прямой плюс располагается слева, а минус — справа. В U.S. Battery с обратной полярностью все наоборот (плюс находится справа, а минус располагается слева). Самые современные аккумуляторы имеют универсальную полярность.

Если сравнить обычный аккумулятор и тяговую АКБ, то последний тип не боится глубокого разряда и способен выдержать большие перепады напряжения. Также тяговые батареи имеют большую емкость заряда Ач, нежели модели, используемые в автомобилях, и способны выдержать большее количество циклов перезарядки. Техника с такими battery служит гораздо дольше.

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Виды тяговых аккумуляторов

Тяговые аккумуляторы бывают свинцовыми, щелочными, лодочными, стартерными (до 12v), AGM и GEL. В нашем магазине вы сможете встретить все виды батарей для склада, транспортных средств, промышленной техники. Заказывайте гелевый, свинцовый, щелочной аккумулятор (Rutrike, Deka, Timberg) и аксессуары по выгодным ценам. Наши тяговые батареи соответствуют заявленным параметрам (вес кг, мощность, емкость Ач). Регулярно у нас действуют акции и выгодные предложения!

В сравнении аккумуляторами с жидким электролитом, технологии AGM и GEL имеют ряд преимуществ. Это герметичность корпуса, позволяющая установить gel батарею в любом положении. Также это добавляет дополнительную защиту от влаги. К особенностям электролита можно отнести большой пусковой ток и его длину волны, высокую производительность (Ач), меньший разряд. Несмотря на то, что agm и gel батареи имеют большое количество преимуществ перед источниками питания с жидким электролитом, эти две технологии отличаются друг от друга.

GEL (гелевые) аккумуляторы

В gel АКБ электролитное вещество состоит из силикагеля;

Цикл работы гелевого аккумулятора выше agm на 10- 30%. Время работы зависит от качества самого товара, емкости самого АКБ (Ач) и производителя.

AGM аккумуляторы

Состоят из стекловолокна, пропитанного абсорбированным электролитом;

Срок службы дольше, чем у аккумуляторов с жидким электролитом;

Дороже, чем аккумуляторы с жидким электролитом;

Пониженный риск протекания.

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Как устроены тяговые АКБ

Тяговые AGM и Gel аккумуляторы имеют внутри пластины электродов и электролит. Данные технологии позволяют батареям держать дольше заряд и иметь большую мощность. Именно этот элемент является источником их питания. У свинцово-кислотных батарей электролит может быть жидким, гелеобразным (gel) или абсорбированным (agm).

Главное отличие тяговых аккумуляторов (технологии agm и gel) от других заключается в том, что электродные пластины у них толще, что позволяет им дольше сохранять ресурс, быстрее пропускать ток и быть устойчивее к износу. Корпус тяговых gel батарей (например, 6-evf-45, 6-evf-52 и 6-DZM-20) представляет собой моноблок. Внутри ИБП WBR устанавливаются несколько взаимодействующих между собой аккумуляторов с напряжением около 2 В (количество зависит от емкости).

Как выбрать

Выбирая gel аккумулятор для складской, автомобильной или лодочной техники, в первую очередь обращайте внимание на напряжение (вам необходимо от 12В или выше), длину и частоту переменного тока, а также его полярность (обратная, прямая, универсальная). Вторым критерием является циклический ресурс.

Также правильно выбирайте тип АКБ: обслуживаемый или необслуживаемый. Первый вариант нуждается в регулярном доливе воды и систематической подзарядке. Если у вас в штате нет сотрудника, специализирующегося на зарядке и обслуживании АКБ, то отдавайте предпочтение необслуживаемым (они более неприхотливы и весь уход за ними сводится к регулярной подзарядке).

Еще один параметр, который необходимо учитывать при подборе gel аккумулятора — его размеры (Д×Ш×В) и масса.

В нашем магазине вы сможете приобрести качественные ИБП для моторов, включая тяговые gel. Представленные в нашем каталоге производители аккумуляторов (Сhilwee, Rutrike, VARTA, Bosch) используют современные технологии в производстве (agm, gel). Поэтому выбрав любой товар у нас, вы можете быть уверены в его качестве и соответствии заявленным характеристикам. Наличие позиций уточняйте на сайте или по телефону. На все купленные у нас товары дается гарантия. В случае выявления неисправности будет произведен обмен.

Как оформить заказ

Купить любой тяговый аккумулятор (технологии agm или gel) от 12V для своей техники в Москве по выгодным ценам вы можете у нас в магазине. Для более удобного поиска батареи воспользуйтесь фильтром на сайте. Подберите подходящую по вашим параметрам АКБ и пуско-зарядное устройство к ней.

Чтобы совершить покупку, добавьте понравившийся товар в корзину, дождитесь обработки заказа и оплатите счет. Получите свой заказ удобным для вас способом.

Мы сотрудничаем только с проверенными производителями (Rutrike, Trojan, MONBAT и др.), поэтому даем гарантию на все АКБ (agm, gel). В случае выявления неисправности, мы произведем обмен или выполним ремонт за свой счет.

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