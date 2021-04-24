ТД «Елхим-Искра»
ТД «Елхим-Искра»
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«торговый дом елхим-искра»
117545 г. Москва, Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2, строение 2, этаж 2, офис 204
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Тяговые аккумуляторы

Тяговые аккумуляторы можно смело назвать сердцем промышленной, складской и бытовой техники, ведь без них ни одно оборудование (погрузчики, штабелеры, тележки, поломоечные машины и др.) не сдвинется с места. Правильно подобрав АКБ тягового типа для своей техники, вы сможете повысить производительность и значительно ускорить работу.

В чем же сущность тяговых аккумуляторов? Они способны обеспечивать питание приборов в течение длительного времени до тех пор, пока сами не исчерпают свой заряд. Время работы тягового аккумулятора в первую очередь зависит от его емкости. Сегодня на рынке представлено множество батарей от разных производителей (Deka Marine, Rutrike, RDrive, Yuasa) с разной емкостью Ач.

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Тяговый аккумулятор 5PzSL 550Ah
Тяговый аккумулятор 5PzSL 550Ah - картинка 48v-5pzsl-550ah.jpg
Тип аккумулятора48V 5PzSL 550Ah
Габариты (мм)830х627х627
Напряжение АКБ48 В
Емкость550 Ач
Цена:
от 224952 руб.
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Тяговый аккумулятор 5PzSL 450Ah
Тяговый аккумулятор 5PzSL 450Ah - картинка 48v-5pzsl-450ah.png
Тип аккумулятора48V 5PzSL 450Ah
Габариты (мм)970х600х455
Напряжение АКБ48 В
Емкость450 Ач
Цена:
от 171080 руб.
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Тяговый аккумулятор 5PzSL 400Ah
Тяговый аккумулятор 5PzSL 400Ah - картинка 48v-5pzsl-400ah.jpg
Тип аккумулятора48V 5PzSL 400Ah
Габариты (мм)815х740х475
Напряжение АКБ48 В
Емкость400 Ач
Цена:
от 160160 руб.
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Тяговый аккумулятор 4PzSL 460Ah
Тяговый аккумулятор 4PzSL 460Ah - картинка 48v-4pzsl-460ah.jpg
Тип аккумулятора48V 4PzSL 460Ah
Габариты (мм)970х529х575(645)
Напряжение АКБ48 В
Емкость460 Ач
Цена:
от 192920 руб.
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Тяговый аккумулятор 4PzSL 440Ah
Тяговый аккумулятор 4PzSL 440Ah - картинка 48v-4pzsl-440ah.jpg
Тип аккумулятора48V 4PzSL 440Ah
Габариты (мм)827x519x627
Напряжение АКБ48 В
Емкость440 Ач
Цена:
от 185640 руб.
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Тяговый аккумулятор 3PzSL 180Ah с ушами
Тяговый аккумулятор 3PzSL 180Ah с ушами - картинка 2h40v-3pzsl-180-ah-s-ushami.jpg
Тип аккумулятора2х40V 3PzSL 180Ah
Габариты (мм)816x696x402
Напряжение АКБ2х40 В
Емкость180 Ач
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Тяговый аккумулятор 24V 3PzSL 240Ah
Тяговый аккумулятор 24V 3PzSL 240Ah - картинка 24v-3pzsl-240ah.jpg
Тип аккумулятора24V 3PzSL 240Ah
Габариты (мм)790х210х462
Напряжение АКБ24 В
Емкость240 Ач
Цена:
от 60060 руб.
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Тяговый аккумулятор 24V 3PzSL 180Ah
Тяговый аккумулятор 24V 3PzSL 180Ah - картинка 24v-3pzsl-180ah.jpg
Тип аккумулятора24V 3PzSL 180Ah
Габариты (мм)790х210х402
Напряжение АКБ24 В
Емкость180 Ач
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Тяговый аккумулятор 80V 4PzSH 480Ah
Тяговый аккумулятор 80V 4PzSH 480Ah - картинка 80v-4pzsh-480ah.jpg
Тип аккумулятора80V 4PzSH 480Ah
Габариты (мм)1025х708х784
Напряжение АКБ80 В
Емкость480 Ач
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Тяговый аккумулятор 80V 4PzSH 620Ah
Тяговый аккумулятор 80V 4PzSH 620Ah - картинка 80v-4pzsh-620ah.jpg
Тип аккумулятора80V 4PzSH 620Ah
Габариты (мм)1025х708х784
Напряжение АКБ80 В
Емкость620 Ач
Цена:
от 374920 руб.
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Тяговый аккумулятор 6PzSH 750Ah
Тяговый аккумулятор 6PzSH 750Ah - картинка 48v-6pzsh-750ah.jpg
Тип аккумулятора48V 6PzSH 750Ah
Габариты (мм)830х738х627
Напряжение АКБ48 В
Емкость750 Ач
Цена:
от 294840 руб.
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Тяговый аккумулятор 6PzSH 510Ah
Тяговый аккумулятор 6PzSH 510Ah - картинка 48v-6pzsh-510ah.png
Тип аккумулятора48V 6PzSH 510Ah
Габариты (мм)975x610x462
Напряжение АКБ48 В
Емкость510 Ач
Цена:
от 192920 руб.
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Тяговый аккумулятор 5PzSH 775Ah
Тяговый аккумулятор 5PzSH 775Ah - картинка 48v-5pzsh-775ah.jpg
Тип аккумулятора48V 5PzSH 775Ah
Габариты (мм)1220x425x784
Напряжение АКБ48 В
Емкость775 Ач
Цена:
от 291200 руб.
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Тяговый аккумулятор 5PzSH 625Ah
Тяговый аккумулятор 5PzSH 625Ah - картинка 48v-5pzsh-625ah.jpg
Тип аккумулятора48V 5PzSH 625Ah
Габариты (мм)1005х525х627
Напряжение АКБ48 В
Емкость625 Ач
Цена:
от 228592 руб.
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Тяговый аккумулятор 5PzSH 425Ah
Тяговый аккумулятор 5PzSH 425Ah - картинка 48v-5pzsh-425ah.jpg
Тип аккумулятора48V 5PzSH 425Ah
Габариты (мм)970х529х575(645)
Напряжение АКБ48 В
Емкость425 Ач
Цена:
от 171080 руб.
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Тяговый аккумулятор 48V 4PzSH 620Ah (975x465x780)
Тяговый аккумулятор 48V 4PzSH 620Ah (975x465x780) - картинка 48v-4pzsh-620ah-975x465x780.png
Тип аккумулятора48V 4PzSH 620Ah
Габариты (мм)975x465x780
Напряжение АКБ48 В
Емкость620 Ач
Цена:
от 228592 руб.
Купить
Тяговый аккумулятор 4PzSH 620Ah (1223х355х784)
Тяговый аккумулятор 4PzSH 620Ah (1223х355х784) - картинка 48v-4pzsh-620ah-1223h355h78.jpg
Тип аккумулятора48V 4PzSH 620Ah
Габариты (мм)1223х355х78
Напряжение АКБ48 В
Емкость620 Ач
Цена:
от 228592 руб.
Купить
Тяговый аккумулятор 48V 3PzSH 465Ah (975x460x780)
Тяговый аккумулятор 48V 3PzSH 465Ah (975x460x780) - картинка 48v-3pzsh-465ah.jpg
Тип аккумулятора48V 3PzSH 465Ah
Габариты (мм)975x460x780
Напряжение АКБ48 В
Емкость465 Ач
Цена:
от 192920 руб.
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Тяговый аккумулятор 24V 7PzSH 840Ah
Тяговый аккумулятор 24V 7PzSH 840Ah - картинка 24v-7pzsh-840ah.jpg
Тип аккумулятора24V 7PzSH 840Ah
Габариты (мм)830х425х627
Напряжение АКБ24 В
Емкость840 Ач
Цена:
от 178360 руб.
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Тяговый аккумулятор 24V 3PzSH 375Ah (800х210х627)
Тяговый аккумулятор 24V 3PzSH 375Ah (800х210х627) - картинка 24v-3pzsh-375ah-800x210x627.jpg
Тип аккумулятора24V 3PzSH 375Ah
Габариты (мм)800х210х627
Напряжение АКБ24 В
Емкость375 Ач
Цена:
от 89180 руб.
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Тяговый аккумулятор 24V 3PzSH 375Ah (760х170х675)
Тяговый аккумулятор 24V 3PzSH 375Ah (760х170х675) - картинка 24v-3pzsh-375ah-760x170x675.jpg
Тип аккумулятора24V 3PzSH 375Ah
Габариты (мм)760х170х675
Напряжение АКБ24 В
Емкость375 Ач
Цена:
от 89180 руб.
Купить
Тяговый аккумулятор 24V 3PzSH 375Ah
Тяговый аккумулятор 24V 3PzSH 375Ah - картинка 24v-3pzsh-375ah-624h284h627.jpg
Тип аккумулятора24V 3PzSH 375Ah
Габариты (мм)624х284х627
Напряжение АКБ24 В
Емкость375 Ач
Цена:
от 89180 руб.
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Тяговый аккумулятор 48V 5PzS 400Ah
Тяговый аккумулятор 48V 5PzS 400Ah - картинка 48v-5pzs-400ah.jpg
Тип аккумулятора48V 5PzS 400Ah
Габариты (мм)970х600х455
Напряжение АКБ48 В
Емкость400 Ач
Цена:
от 163800 руб.
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Тяговый аккумулятор 2х40V 7PzS 560Ah
Тяговый аккумулятор 2х40V 7PzS 560Ah - картинка 2h40v-7pzs-560ah.jpg
Тип аккумулятора2х40V 7PzS 560Ah
Габариты (мм)1142x1030x537
Напряжение АКБ2х40 В
Емкость560 Ач
Цена:
от 360360 руб.
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Тяговый аккумулятор 2х40V 5PzS 350Ah
Тяговый аккумулятор 2х40V 5PzS 350Ah - картинка 2h40v-5pzs-350ah.jpg
Тип аккумулятора2х40V 5PzS 350Ah
Габариты (мм)1018x826x462
Напряжение АКБ2х40 В
Емкость350 Ач
Цена:
от 232960 руб.
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Тяговый аккумулятор 2х40V 4PzS 280Ah с ушами
Тяговый аккумулятор 2х40V 4PzS 280Ah с ушами - картинка 2h40v-4pzs-280ah-s-ushami.jpg
Тип аккумулятора2х40V 4PzS 280Ah
Габариты (мм)856х849х462
Напряжение АКБ2х40 В
Емкость280 Ач
Цена:
от 195104 руб.
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Тяговый аккумулятор 2х40V 4PzS 280Ah без ушей
Тяговый аккумулятор 2х40V 4PzS 280Ah без ушей - картинка 2h40v-4pzs-280ah-bez-ushey.jpg
Тип аккумулятора2х40V 4PzS 280Ah
Габариты (мм)1018х693х462
Напряжение АКБ2х40 В
Емкость280 Ач
Цена:
от 195104 руб.
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Тяговый аккумулятор 2х40V 3PzS 210Ah с ушами
Тяговый аккумулятор 2х40V 3PzS 210Ah с ушами - картинка 2h40v-3pzs-210ah-s-ushami.jpg
Тип аккумулятора2х40V 3PzS 210Ah
Габариты (мм)816х696х462
Напряжение АКБ2х40 В
Емкость210 Ач
Цена:
от 150696 руб.
Купить
Тяговый аккумулятор 2х40V 3PzS 210Ah
Тяговый аккумулятор 2х40V 3PzS 210Ah - картинка 2h40v-3pzs-210ah.jpg
Тип аккумулятора2х40V 3PzS 210Ah
Габариты (мм)874x678x462
Напряжение АКБ2х40 В
Емкость210 Ач
Цена:
от 150696 руб.
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Тяговый аккумулятор 48V 4PzB 400Ah
Тяговый аккумулятор 48V 4PzB 400Ah - картинка 48v-4pzb-400ah.jpg
Тип аккумулятора48V 4PzB 400Ah
Габариты (мм)965х395х700
Напряжение АКБ48 В
Емкость400 Ач
Цена:
от 192920 руб.
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Тяговый аккумулятор 24V 4PzB 300Ah
Тяговый аккумулятор 24V 4PzB 300Ah - картинка 24v-4pzb-300ah.jpg
Тип аккумулятора24V 4PzB 300Ah
Габариты (мм)645х245х565
Напряжение АКБ24 В
Емкость300 Ач
Цена:
от 96460 руб.
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Тяговый аккумулятор 48V 4PzSН 500Ah
Тяговые АКБ 48V 4PzSН 500Ah - фото товара
Тип аккумулятора48V 4PzSН 500Ah
Габариты (мм)827х519х627
Напряжение АКБ48 В
Емкость500 Ач
Цена:
от 200200 руб.
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Тяговый аккумулятор 40V 5PzSL 400Ah
Тяговые АКБ 40V 5PzSL 400Ah
Тип аккумулятора40V5PzSL 400Ah
Габариты (мм)815х520х462
Напряжение АКБ40 В
Емкость400 Ач
Цена:
от 135772 руб.
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Тяговый аккумулятор 48V 4PzB 300Ah
Тяговые АКБ 48V4PzB 300Ah
Тип аккумулятора48V4PzB 300Ah
Габариты (мм)940х360х565
Напряжение АКБ48 В
Емкость300 Ач
Цена:
от 163800 руб.
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Тяговый аккумулятор 48V 3PzSH 465Ah (960x430x760)
Тяговые АКБ 48V3PzSH 465Ah
Тип аккумулятора48V3PzSH 465Ah
Габариты (мм)960x430x760
Напряжение АКБ48 В
Емкость465 Ач
Цена:
от 192920 руб.
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Тяговый аккумулятор 24V 3PzS 240Ah
Тяговые АКБ 24V3PzS 240Ah
Тип аккумулятора24V 3PzS 240Ah
Габариты (мм)620х210х627
Напряжение АКБ24 В
Емкость240 Ач
Цена:
от 70980 руб.
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Тяговый аккумулятор 24V 3PzB 225Ah
Тяговые АКБ 24V3PzB 225Ah
Тип аккумулятора24V 3PzB 225Ah
Габариты (мм)750х170х585
Напряжение АКБ24 В
Емкость225 Ач
Цена:
от 70980 руб.
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Тяговый аккумулятор 24V 2PzB 210Ah
Тяговые АКБ 24V2PzB 210Ah
Тип аккумулятора24V2PzB 210Ah
Габариты (мм)645х200х565
Напряжение АКБ24 В
Емкость210 Ач
Цена:
от 63700 руб.
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Тяговый аккумулятор 24V 2PzB 200Ah
Тяговые АКБ 24V 2PzB 200Ah
Тип аккумулятора24V2PzB 200Ah
Габариты (мм)660х150х680
Напряжение АКБ24 В
Емкость200 Ач
Цена:
от 63700 руб.
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Чем обычные аккумуляторы отличаются от тяговых

Аккумуляторы стартерного типа, напряжение которых не превышает 12 вольт, применяются преимущественно в автомобилях. Они направляют пусковой ток (энергию) для запуска работы двигателя авто и работают на принципе «толчка». Поэтому для такого рода аккумуляторов характерна кратковременная подача пускового тока силой в 250-1000А и напряжением около 6-12V.

Если напряжение в обычных аккумуляторах для авто находится в пределах от 6v до 12V, то в тяговых оно начинается от 12V. Более того, тяговые АКБ имеют больший электрический заряд батареи, так как их емкость достигает 840 Ач. Такие аккумуляторы используются в различной технике, начиная от промышленного оборудования и заканчивая авто.

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